﻿بطولة آسيا 2023 : قطر تتأهل لربع النهائي على حساب فلسطين

تأهل العنابي القطري للدور ربع النهائي من مسابقة كأس آسيا عقب تغلبه على المنتخب الفلسطيني في المباراة التي أُقيمت بين المنتخبين مساء اليوم الاثنين.
وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا 2023 المقامة في الدوحة بفوز المنتخب القطري بهدفين لهدف.
أهداف المباراة سجلها في البداية اللاعب عدي الدباغ للمنتخب الفلسطيني في الدقيقة 37 قبل أن يتعادل للقطريين حسن الهيدوس في الدقيقة 45+7.
وفي شوط المباراة الثاني نجح اللاعب أكرم عفيف في تسجيل الهدف الثاني وهدف الفوز والتأهل للمنتخب القطري في الدقيقة 49.