بعثة المملكة تصل إلى الشارقة للمشاركة في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة

وصلت، اليوم الجمعة، بعثة المملكة العربية السعودية المشاركة في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة، التي تنطلق رسمياً يوم غد السبت في مدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة 12 دولة من دول غرب آسيا، وتستمر حتى الثالث من فبراير المقبل.
ويرأس الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، البعثة السعودية المشاركة في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة، ويضم الوفد الرسمي لسموه، الرئيس التنفيذي والأمين العام الأستاذ عبدالعزيز بن أحمد باعشن، ومستشار سموه الأستاذ فهد القباع، ومدير البعثة سلطان العنزي.
ويمثل المملكة أكثر من 80 لاعبًا ولاعبة سيتواجدون في مسابقات، الريشة الطائرة، وكرة السلة، وكرة الهدف، ورفع الأثقال، والبوتشيا، وكرة الطاولة، وألعاب القوى.
يذكر أن السعودية جاءت بالمركز الثالث في دورة غرب آسيا الأولى التي أقيمت بالإمارات عام 2017 بتحقيقها لـ27 ميدالية “14 ذهبية و5 فضيات و8 برونزيات”، في حين جاءت رابعًا في الدورة الثانية التي أقيمت بالأردن 2019م بـ22 ميدالية “12 ذهبية، 7 فضيات، 3 برونزيات”، وسادساً في المنامة 2022م بـ46 ميدالية “10 ذهبية، 17 فضية، 19 برونزية”.