بعثة المملكة تصل إلى الشارقة للمشاركة في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة

وصلت، اليوم الجمعة، بعثة المملكة العربية السعودية المشاركة في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة، التي تنطلق رسمياً يوم غد السبت في مدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة 12 دولة من دول غرب آسيا، وتستمر حتى الثالث من فبراير المقبل.