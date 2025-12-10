الأخضر تحت 23 يواجه قطر في ختام مجموعات كأس الخليج

ميدانيًّا، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم الأربعاء، تحت إشراف المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو والجهاز الفني المساعد، حيث بدأت الحصة بتمارين الإحماء، أعقبها مران في مربعات تكتيكية، ثم مران على الكرات الثابتة، قبل أن تُختتم الحصة بمناورة على نصف مساحة الملعب.