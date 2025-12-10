الأخضر تحت 23 يواجه قطر في ختام مجموعات كأس الخليج

يخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، غدًا الخميس، مباراته الثالثة ضمن بطولة كأس الخليج تحت 23 عامًا 2025 في قطر.
ويحلّ "الأخضر" ضيفًا على منتخب قطر في الساعة الـ1:30 مساءً، على ملعب رقم 1 في أكاديمية أسباير.
ميدانيًّا، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم الأربعاء، تحت إشراف المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو والجهاز الفني المساعد، حيث بدأت الحصة بتمارين الإحماء، أعقبها مران في مربعات تكتيكية، ثم مران على الكرات الثابتة، قبل أن تُختتم الحصة بمناورة على نصف مساحة الملعب.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج تحت 23 عامًا 2025، إلى جانب منتخبات قطر، البحرين، والكويت.