مدرب الهلال "خيسوس": ضغط المباريات أثر على عدد من اللاعبين.. وإصابة نيمار أضرت بهجوم الفريق

تحدَّث البرتغالي خورخي خيسوس، مدرب الهلال، عن مباراة فريقه اليوم أمام الفتح بمنافسات الدوري السعودي، وعن فوز سالم الدوسري بجائزة أفضل لاعب آسيوي.
وفاز الهلال على نظيره الفتح بنتيجة (2/ 0)، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال خيسوس خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لقد واجهنا اليوم فريقًا مميزًا، يحتل المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري السعودي، وثالث أقوى فريق هجوميًّا، وأعتقد أننا حققنا فوزًا مهمًّا على الفتح".
وتابع المدرب البرتغالي بسؤاله عن تراجع أداء عدد من اللاعبين: "بالفعل، ضغط المباريات أثر على عدد من اللاعبين. نحن نخوض كل ثلاثة أيام مباراة. لا يوجد لدينا وقت للراحة، إضافة لإصابة نيمار التي أثرت على خط هجوم الفريق".
وعلق خيسوس على حصول سالم الدوسري على جائزة أفضل لاعب آسيوي: "سالم الدوسري قائد جيد، وقدوة، ويستحق هذه الجائزة، ولقد ساهم مع الفريق اليوم بقوة".