مدرب الهلال "خيسوس": ضغط المباريات أثر على عدد من اللاعبين.. وإصابة نيمار أضرت بهجوم الفريق

وتابع المدرب البرتغالي بسؤاله عن تراجع أداء عدد من اللاعبين: "بالفعل، ضغط المباريات أثر على عدد من اللاعبين. نحن نخوض كل ثلاثة أيام مباراة. لا يوجد لدينا وقت للراحة، إضافة لإصابة نيمار التي أثرت على خط هجوم الفريق".