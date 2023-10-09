أنظار العالم تتجه للبحر الأحمر.. جدة الوجهة البحرية الأولى لتصفيات كأس أمريكا لليخوت

وسيأتي السباق التمهيدي الثاني لكأس أمريكا، الذي يُعد أقدم كأس رياضي في العالم ويعود تاريخه إلى عام 1851، إلى الشرق الأوسط، بفضل وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية، في نادي ومارينا جدة لليخوت، وهو منشأة حديثة على البحر الأحمر أثبتت بالفعل قدرتها على استضافة أحداث عالمية المستوى، بعد أن استضافت سباق الجائزة الكبرى السعودي منذ نسخته الأولى في عام 2021، والذي يأتي متمشياً مع جهود الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية، ووزارة الرياضة الهادفة إلى دعم الرياضات البحرية تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.