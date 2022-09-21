في الرياض.. وزارة الرياضة تعلن إنشاء ملعب جديد بسعة 40 ألف متفرج

أعلن المهندس ثامر باسنبل وكيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة، إنشاء استاد رياضي جديد في العاصمة السعودية الرياض، تبلغ سعته 40 ألف متفرج، بحلول عام 2027.
وجاء حديث وكيل المنشآت الرياضية عن قيم وزارة الرياضة، في المؤتمر الصحفي الدوري للقطاع الرياضي، الذي عقد بمقر الوزارة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض، بحضور عدد من مسؤولي القطاع الرياضي ووسائل الإعلام.
وقال باسنبل: سيتم إنشاء ملعب رياضي شمال مدينة الرياض، وتحديدًا خلف جامعة الأميرة نورة، وسعة الملعب ستكون 40 ألف متفرج مع تقنيات عالية، والاستاد الجديد سيكون جاهزًا لاستضافة المباريات قبل كأس آسيا 2027.
وأضاف: تم الاستقرار على أن يكون اسمه "استاد الرياض"، وسيكون وفقًا للمعايير والتصميمات العالمية.
وأشار إلى أن الملاعب الرياضية الخاصة بأندية الشباب والاتفاق والفتح، سيتم الانتهاء منها في عام 2023، وستكون ملاعب هذه الأندية بدون مضمار، وهي مخصصة لمباريات كرة القدم.
من جانبه أكّد محمد السرحاني مدير عام التراخيص في وزارة الرياضة، أن هناك 4 أندية خاصة ستدخل المنافسة بدءًا من الموسم الجديد بعد حصولها على التراخيص؛ وهي أندية: الدمام، والفضل، والشعبة، والمخواة، مشيرًا إلى أن العديد من الأندية الخاصة التي منحت التراخيص ستشارك في دورة الألعاب السعودية.
وتابع أن هناك أكاديميات رياضية رخصت عبر "نافس" ستشارك في بطولات المناطق ضمن 4 فئات سنيّة: تحت 19، و17، و15، 13 عامًا.
وأوضح أنه للمرة الأولى تم الترخيص لأربع أندية تجارية رخصت عبر منصة "نافس" تشارك في دوري الدرجة الرابعة.
وأضاف أن استراتيجية دعم الأندية الموجهة للأندية الحكومية، ستشمل الأندية الخاصة كذلك في حال وصولها للدرجات المحددة واستيفاء كافة الشروط، كما أشار إلى أنهم يهدفون خلال الفترة المقبلة إلى زيادة عدد الأنشطة الرياضية في كل مجال، ولديهم تراخيص قادمة لتعزيز هذا الجانب.
وتجدر الإشارة إلى أن السعودية ستستضيف دورة الألعاب الآسيوية 2034، كما تقدمت بطلب استضافة كأس آسيا 2027.