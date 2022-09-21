في الرياض.. وزارة الرياضة تعلن إنشاء ملعب جديد بسعة 40 ألف متفرج

من جانبه أكّد محمد السرحاني مدير عام التراخيص في وزارة الرياضة، أن هناك 4 أندية خاصة ستدخل المنافسة بدءًا من الموسم الجديد بعد حصولها على التراخيص؛ وهي أندية: الدمام، والفضل، والشعبة، والمخواة، مشيرًا إلى أن العديد من الأندية الخاصة التي منحت التراخيص ستشارك في دورة الألعاب السعودية.