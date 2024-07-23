آخر تطورات مفاوضات الاتحاد لحل أزمة حراسة المرمى

وكان الحارس الدولي البرازيلي قد توصل إلى اتفاق بشأن عقد مربح، مع مسؤولي الدوري السعودي، الذي تفاوض معه نيابة عن ناديي الاتحاد والنصر، قبل أن ينسحب الأخير من المفاوضات، بسبب مطالب مانشستر سيتي.