آخر تطورات مفاوضات الاتحاد لحل أزمة حراسة المرمى

كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات مفاوضات نادي الاتحاد مع عدد من حراس المرمى العالميين، والذين ارتبط اسمهم بالفريق بالفترة الماضية.
وأكد موقع "TEAMtalkأن إدارة مانشستر سيتي قررت الاحتفاظ بحارسه الأساسي؛ البرازيلي إيدرسون رغم الاتفاق السعودي، مشيرًا إلى أن المحادثات توقفت الآن بين الطرفين.
وكان الحارس الدولي البرازيلي قد توصل إلى اتفاق بشأن عقد مربح، مع مسؤولي الدوري السعودي، الذي تفاوض معه نيابة عن ناديي الاتحاد والنصر، قبل أن ينسحب الأخير من المفاوضات، بسبب مطالب مانشستر سيتي.
وأبلغت مصادر لـTEAMtalk" " أن الاتحاد حاول التفاوض على سعر أفضل لحارس المرمى بعد خروج النصر من السباق، لكنهم واجهوا نفس المشكلة، مع ثبات مانشستر سيتي على سعرهم البالغ حوالي 50 مليون يورو.
وبحسب تقارير الموقع فإن مسؤولي الاتحاد وجهوا اهتمامهم إلى حارس مرمي وست هام يونايتد ألفونس أريولا، الذي يبدو لهم بديلًا مثيراً للاهتمام. ولا يزال النادي السعودي مهتمًا أيضًا بحارس أتلتيكو مدريد يان أوبلاك، وأندريه لونين حارس ريال مدريد، وأليكس ريميرو لاعب ريال سوسيداد.
وأشار ذات الموقع إلى أن أندية الدوري السعودي للمحترفين تدرس تحركات لعدد من نجوم وست هام، مع استهداف كل من لوكاس باكيتا ومحمد قدوس ونايف أكرد أيضًا.
يعد أريولا هو الحارس الأول لوست هام، ومن المتوقع أن يظل كذلك تحت قيادة لوبيتيغي هذا الموسم، لذا فإن ناديه متردد بشأن الموافقة على بيعه.
وأفاد أيضاً بأن أريولا يرتبط بعقد مع ناديه حتى 2027، لذا فإن فريق لوبيتيغي يمتلك كل الأوراق في المفاوضات وسيتطلب الأمر رسومًا كبيرة من الاتحاد للتعاقد معه، خاصة وأن النادي السعودي عازم على جلب حارس جديد في أسرع وقت ممكن.