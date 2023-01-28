مدرب الاتحاد "نونو سانتو" قبل مواجهة الفيحاء: لدينا الأمل والثقة بتحقيق كأس السوبر

وأضاف البرتغالي: «النهائيات دائماً ذات طابع خاص وكما فزنا على النصر، مؤمنون بقدرتنا على الفوز في النهائي، سبق أن واجهنا الفيحاء أخيراً في الدوري وفزنا عليه بثلاثية، لكن هذه المباراة مختلفة، وهو لقاء له قصة مختلفة، كونه بطابع مباريات الكؤوس».