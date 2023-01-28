مدرب الاتحاد "نونو سانتو" قبل مواجهة الفيحاء: لدينا الأمل والثقة بتحقيق كأس السوبر

قال المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم، البرتغالي نونو سانتو، إن فريقه لديه الأمل والإيمان بالفوز بلقب كأس السوبر السعودي، مشيرًا إلى أنهم في كامل تركيزهم وجاهزيتهم.
ويواجه الاتحاد لمواجهة نظيره الفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض العاصمة السعودية غدًا الأحد.
وتابع المدرب البرتغالي في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «نحن في كامل تركيزنا، وأعلى جاهزيتنا لخوض النهائي، ضيق الوقت بين نصف النهائي والنهائي أجبرنا على التركيز على عمليات الاستشفاء، جميع اللاعبين جاهزين للمواجهة المهمة".
وأضاف البرتغالي: «النهائيات دائماً ذات طابع خاص وكما فزنا على النصر، مؤمنون بقدرتنا على الفوز في النهائي، سبق أن واجهنا الفيحاء أخيراً في الدوري وفزنا عليه بثلاثية، لكن هذه المباراة مختلفة، وهو لقاء له قصة مختلفة، كونه بطابع مباريات الكؤوس».