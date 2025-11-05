"ديابي" بعد الفوز على الشارقة: الاتحاد لا يعرف المستحيل.. وأبطال آسيا هدفنا الكبير

أكد نجم نادي الاتحاد السعودي موسى ديابي أن فريقه قادر على مواصلة سلسلة الانتصارات والمنافسة بقوة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، بعد فوزه العريض على ضيفه الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الرابعة لمنطقة الغرب.
وقال ديابي في تصريح عقب اللقاء : قدمنا أداءً جماعياً مميزاً، ورغم أننا لم نبدأ البطولة بالشكل المطلوب، إلا أن النقاط الثلاث اليوم كانت في غاية الأهمية، ونحن سعداء بهذا الانتصار خصوصاً أننا خرجنا بشباك نظيفة.
وأضاف نجم اللقاء – بحسب اختيار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم –: "الاتحاد فريق كبير، واستطعنا الموسم الماضي تحقيق بطولتين، ودوري أبطال آسيا بطولة غالية علينا، نريد أن نذهب فيها بعيداً، ولدينا اللاعبون القادرون على تحقيق ذلك".