الاتحاد السعودي يقرر مشاركة المنتخب الوطني مواليد 2008 ضمن الدوري الممتاز تحت 17

ويأتي هذا المشروع في إطار تطوير لاعبي المنتخبات الوطنية في الفئات السنية، وتطوير جميع النواحي الفنية والبدنية واللياقية والتكتيكية، وبما يضمن تحقيق أفضل النتائج الممكنة في المستقبل القريب، حيث تأتي هذه المبادرة ضمن عدد من المبادرات التي أطلقتها الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي لإعداد جيل المستقبل ومنها: "إقامة بطولة المنتخبات الإقليمية، ابتعاث المنتخب الوطني تحت 16 عامًا للمعايشة في إسبانيا لمدة موسمين، تكثيف مراكز التدريب الإقليمية، مبادرة دعم الفئات السنية".