أخذهم "رايح جاي" بالنتيجة نفسها.. الهلال يعبر محطة الاتحاد إلى نصف نهائي آسيا

تأهَّل الهلال إلى نصف النهائي بدوري أبطال آسيا عبر بوابة نظيره الاتحاد بنتيجة 2/ 0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، بقيادة الحكم الصيني "مانيانغ" في الدور ربع النهائي.
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، وكانت محاولة لاعب الاتحاد "رومارينهو" هي الأبرز، وتكفل القائم الأزرق لمرمى "محمد العويس" بالتصدي للتسديدة في "د17".
وجاء رد الضيوف عن طريق "نيفيز" بتسديدة مماثلة في الدقيقة الـ40، ضلت طريق مرمى حارس العميد "عبدالله المعيوف".
وفي الشوط الثاني تألق "العويس"، وتصدى لتسديدتَي "مروان الصحفي" وزميله "أحمد الغامدي" في الدقيقتين الـ47، والـ53.
وكاد لاعب الاتحاد "عبدالرزاق حمدالله" يحرز هدفًا للأصفر، لكن كرته جانبها التوفيق.
وفي الدقيقة الـ61 حضر "المخضرم" ياسر الشهراني بهدف الهلال الأول (بلغ 400 مباراة مع فريقه اليوم) بعد استثماره تمريرة ساحرة من "سافيتش".
وشهدت "د90" خروج لاعب الاتحاد "حمدالله" بالبطاقة الحمراء.
وبتمريرة قاتلة من "ميتروفيتش" أنهي "مالكوم" حلم الاتحاد الآسيوي بهدف ثانٍ في "د90+5".
يُذكر أن الهلال بلغ بهذه المباراة الرقم 28 بدون خسارة (حتى الآن) على مختلف الأصعدة (محليًّا وقاريًّا).
وبنتيجة الذهاب في العاصمة الرياض، التي انتهت لصالح الهلال 2/ 0، ضرب "الزعيم" موعدًا مع العين الإماراتي في نصف النهائي المرتقب.