أخذهم "رايح جاي" بالنتيجة نفسها.. الهلال يعبر محطة الاتحاد إلى نصف نهائي آسيا

تأهَّل الهلال إلى نصف النهائي بدوري أبطال آسيا عبر بوابة نظيره الاتحاد بنتيجة 2/ 0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، بقيادة الحكم الصيني "مانيانغ" في الدور ربع النهائي.