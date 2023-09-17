توافد المنتخبات السعودية للصين.. و"القدم" تدشن المشاركة بمواجهة إيران

بدأ توافد المنتخبات السعودية إلى مدينتي شنغهاي وهوتشو؛ لإقامة معسكر تدريبي قبل المغادرة إلى مدينة هوانغتشو؛ للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 (هوانغتشو 2022)، والتي تستضيفها مدينة هوانغتشو من 23 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر بمشاركة 12 ألف رياضي يمثلون 45 دولة آسيوية.
ووصلت منتخبات: كرة القدم والتنس والمبارزة والتايكوندو وكرة السلة وكرة الطاولة والتجديف، وكان في استقبالهم إدارة الوفد في اللجنة الأولمبية، حيث تم توفير الحافلات؛ لنقلهم إلى مقر السكن في مدينتي شنغهاي وهوتشو، على أن تصل المنتخبات المتبقية تباعًا خلال الأيام القادمة.
وأجرت المنتخبات تدريبات صباحية ومسائية في الصالات والملاعب التي تم تجهيزها من اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
وتفتتح المشاركة السعودية في الدورة بمنتخب كرة القدم الذي سيواجه نظيره الإيراني بعد غد الثلاثاء، ضمن المجموعة الثانية التي تضم بجانبهما كلًا من فيتنام ومنغوليا.
وكان أخضر القدم قد أنهى تدريباته اليوم على ملعب جامعة زهانج، والتي بدأت بإحماء عام، تبعه إحماء بالكرة، ثم أجرى اللاعبون مران الاستحواذ على الكرة، واختتمت الحصة التدريبية بالإبطالات.
ويمثل المملكة 193 رياضيًا ورياضيةً، يشاركون في 19 لعبة؛ وهي: كرة القدم، وكرة السلة 5×5، وكرة اليد، وألعاب القوى، والفروسية، والسهام، والمبارزة، والرماية، والتجديف، ورفع الأثقال، والملاكمة، والتايكوندو، والجوجيتسو، والكاراتيه، والكوراش، وكرة الطاولة، والتنس، والجولف، والرياضات الإلكترونية.