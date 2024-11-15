الكلاسيو يبتسم لسيدات الأهلي أمام الهلال.. والاتحاد يتغلب على الأمل

حسم فريق الأهلي للسيدات لكرة القدم الكلاسيكو أمام سيدات الهلال لمصلحتهن بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء اليوم الجمعة في اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي الأهلي بمدينة جدة ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي للسيدات للمحترفين.
أهداف الأهلي سجلت عن طريق اللاعبات كابا كابا نعومي وابتسام جرايدي وفدوى خالد في حين سجل هدف الهلال اللاعبة جيسيكا مارتينيز.
وعادت سيدات الاتحاد بفوز ثمين من خارج الديار بتغلبهن على فريق الأمل بهدف دون رد سجلته اللاعبة ليلى اسكندر في لقاء احتضنه ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.
وحققت سيدات القادسية فوزاً كبيراً على فريق العلا بخمسة أهداف مقابل هدف على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
خماسية القادسية سجلتها كل من اللاعبات اجارا نجويا ثلاثة أهداف وسارة بيورك وليا لي أما هدف الهلال الوحيد سجلته اللاعبة جيني ليمكي.
وبهذه النتائج تتصدر سيدات الأهلي جدول الترتيب برصيد 15 نقطة ويحتل الهلال المركز الثالث برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن الاتحاد خامس الترتيب وصعد القادسية للمركز السادس برصيد 7 نقاط فيما يحتل فريق العلا المركز الثامن برصيد 3 نقاط في حين بقي الأمل بدون أي نقطة بالمركز التاسع وقبل الأخير.
وتستكمل مباريات الجولة غداً السبت بإقامة لقاءين الأول يجمع بين شعلة الشرقية والترجي على ملعب نادي النهضة بالدمام وفي ختام منافسات الجولة يستضيف النصر جاره الشباب على ملعب نادي النصر.