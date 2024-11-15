الكلاسيو يبتسم لسيدات الأهلي أمام الهلال.. والاتحاد يتغلب على الأمل

حسم فريق الأهلي للسيدات لكرة القدم الكلاسيكو أمام سيدات الهلال لمصلحتهن بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء اليوم الجمعة في اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي الأهلي بمدينة جدة ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي للسيدات للمحترفين.