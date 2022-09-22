الكويت تنظم البطولة.. أخضر الصالات يعلن قائمته المشاركة في كأس آسيا

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، بقيادة "الإسباني" أندرو بلازا؛ قائمة اللاعبين الذين سيغادرون، يوم "الجمعة" المقبل، إلى دولة الكويت الشقيقة؛ وذلك للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 8 أكتوبر المقبل.
وضمت القائمة 18 لاعبًا وهم:
أسعد السعد، حمود الدهان، محمد عبدالمحسن، راكان الخليل، صالح القرني، أسامة باعبدالله، عبدالإله العتيبي، ناصر الحارثي، عبدالعزيز العلوني، محسن فقيهي، فرحان الأسمري، فارس آل مالح، محمد الخماس، فهد الرديني، منصور الزهراني، مشاري العبيد، عبدالله مغربي، معاذ العسيري.
يذكر أن "أخضر الصالات" يقع في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات: اليابان، وكوريا الجنوبية، وفيتنام.