الكويت تنظم البطولة.. أخضر الصالات يعلن قائمته المشاركة في كأس آسيا

وضمت القائمة 18 لاعبًا وهم:

أسعد السعد، حمود الدهان، محمد عبدالمحسن، راكان الخليل، صالح القرني، أسامة باعبدالله، عبدالإله العتيبي، ناصر الحارثي، عبدالعزيز العلوني، محسن فقيهي، فرحان الأسمري، فارس آل مالح، محمد الخماس، فهد الرديني، منصور الزهراني، مشاري العبيد، عبدالله مغربي، معاذ العسيري.