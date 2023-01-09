المصنفة الأولى عالميًا تؤكد مشاركتها في بطولة أرامكو السعودية الدولية للقولف 2023

أكدت المصنفة الأولى عالميًا النيوزيلندية "ليديا كو" مشاركتها في بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للقولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، والتي ستقام منتصف الشهر المقبل في الفترة من 16 إلى 19 فبراير 2023 على ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
وتستعد "كو" حاملة لقب النسخة الماضية من البطولة للمنافسة مع 120 لاعبة من نخبة أسماء الجولة والمصنفات العالميات على مجموع جوائز هو الأكبر في تاريخ الجولة الأوروبية للسيدات بواقع 5 ملايين دولار أمريكي، يتساوى مع مجموع جوائز بطولة السعودية الدولية للرجال المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وبرعاية سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية.
وتعتبر النيوزيلندية أصغر لاعبة تحقق المركز الأول في التصنيف العالمي بعمر 17 عامًا في عام 2017، وعادت في الشهر الماضي لاعتلاء سلم الترتيب العالمي متفوقة على الأمريكية نيلي كوردا.
وحققت "كو" 3 ألقاب في جولة LPGA بالإضافة إلى حلولها في المراكز الـ 5 الأولى في 9 بطولات عام 2022.
وعبّرت "كو" عن سعادتها بالعودة مرة أخرى للمملكة العربية السعودية للمشاركة في البطولة قائلة: "أعتز بما حققته في بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية حينما فزت باللقب قبل بضعة أعوام، وأتطلع للعودة إلى السعودية والبناء على ما قدمته في عام 2022".
وأضافت "كو": "سعيدة جدًا لمشاهدة اتجاه رياضة القولف نحو المساواة في مجموع الجوائز بين النساء والرجال، وأعتقد بأن جميع لاعبات الجولة عملن بجهد للسعي خلف هذا الأمر. وأنا ممتنة لكل من دعموا قولف السيدات وآمنوا بنا والتزموا بدفع الرياضة نحو آفاق جديدة، نحن في المسار الصحيح واعتقد بأن الأمور ستتحسن من هنا بالنسبة لقولف السيدات".
بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة هي ثالث البطولات في روزنامة عام 2023 للجولة الأوروبية للسيدات، والتي ستكون أولى بطولاتها على أرض المملكة لهذا العام في حين ستكون سلسلة بطولات أرامكو للفرق ثاني البطولات وبمجموع جوائز يبلغ مليون دولار أمريكي، وهو ما ساهم في أن تحظى الجولة بأكبر مجموع جوائز في تاريخها.
وقال ماجد السرور، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة قولف السعودية والاتحاد السعودي للقولف: "تنضم إلينا ليديا كو المصنفة الأولى عالميًا ونحن سعداء جداً بمشاركتها إلى جانب نخبة اللاعبات في بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة. ونتطلع للترحيب بهم جميعًا مرة أخرى في هذا الحدث المميز على ملعب ونادي رويال غرينز".
وأضاف السرور: "نطمح لرفع مستوى رياضة القولف محليًا وإقليميًا ودوليًا، ولإلهام لاعبي القولف في المملكة. وزيادة مجموع جوائز البطولة يعكس التزام قولف السعودية وأرامكو وجميع الرعاة والشركاء بتطوير رياضة القولف للسيدات، بالإضافة إلى تحقيق أثر مباشر على رياضة القولف في السعودية".
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