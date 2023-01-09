المصنفة الأولى عالميًا تؤكد مشاركتها في بطولة أرامكو السعودية الدولية للقولف 2023

بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة هي ثالث البطولات في روزنامة عام 2023 للجولة الأوروبية للسيدات، والتي ستكون أولى بطولاتها على أرض المملكة لهذا العام في حين ستكون سلسلة بطولات أرامكو للفرق ثاني البطولات وبمجموع جوائز يبلغ مليون دولار أمريكي، وهو ما ساهم في أن تحظى الجولة بأكبر مجموع جوائز في تاريخها.