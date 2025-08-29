رونالدو يقود البرتغال في تصفيات مونديال 2026
أعلن المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، الجمعة، قائمة المنتخب البرتغالي التي ستخوض مواجهتي أرمينيا والمجر ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وسط أجواء حزينة في المعسكر، بعد وفاة النجم ديوغو جوتا في حادث سير مأساوي خلال يوليو الماضي.
وتقدم كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، التشكيلة إلى جانب زميله جواو فيليش، وروبن نيفيش لاعب الهلال، ضمن قائمة تضم 23 لاعبًا.
ويستهل المنتخب البرتغالي مشواره في التصفيات بمواجهة أرمينيا يوم السبت 6 سبتمبر، قبل أن يلاقي المجر بعد ثلاثة أيام، ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم كذلك منتخب إيرلندا.
ويواصل رونالدو، البالغ من العمر 40 عامًا، حضوره الدولي اللافت، إذ يحتفظ بالرقم القياسي العالمي لعدد المباريات الدولية (221 مباراة)، والأهداف (138 هدفًا)، فيما يغيب عن التشكيلة مهاجم ميلان الإيطالي رافايل لياو بسبب إصابة بدنية.