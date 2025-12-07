بن جلوي يتوّج أبطال بطولة آسيا للترايثلون للشباب وتحت 15 عامًا بجدة

وشهدت البطولة مشاركة واسعة من 19 دولة، هي: السعودية، كازاخستان، إندونيسيا، الصين تايبيه، هونغ كونغ، الإمارات، سنغافورة، لبنان، رومانيا، بنغلاديش، الأردن، أوزبكستان، اليابان، قيرغيزستان، كندا، البحرين، إيران، الفلبين، وقطر.