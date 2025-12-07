بن جلوي يتوّج أبطال بطولة آسيا للترايثلون للشباب وتحت 15 عامًا بجدة

توّج الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس الاتحاد الآسيوي للترايثلون، الفائزين في بطولة آسيا للترايثلون للشباب وتحت 15 عامًا 2025، التي اختتمت أمس في نادي اليخوت بكورنيش جدة على مسار الفورمولا 1، بمشاركة 89 متسابقًا من 19 دولة، وبإشراف وتنظيم من الاتحاد السعودي للترايثلون برئاسة الأستاذ مشعل السليمان.
المركز الأول: ألوا نورموهامت (كازاخستان)
المركز الثاني: كاليريا شنايدر (كازاخستان)
المركز الثالث: آيرا مارثا (إندونيسيا)
المركز الأول: سارة موديانيو (هونغ كونغ)
المركز الثاني: موريسكا نور (إندونيسيا)
المركز الثالث: ديانا بيكتميروفا (أوزبكستان)
المركز الأول: تشاك يان وان (هونغ كونغ)
المركز الثاني: لي جي هوانغ (الصين تايبيه)
المركز الثالث: ليدر ماثيو ويسانغيني (إندونيسيا)
المركز الأول: صدرا إبراهيمي (إيران)
المركز الثاني: بارسا رسول جازي (إيران)
المركز الثالث: بورنا نغيه (إيران)
وشهدت البطولة مشاركة واسعة من 19 دولة، هي: السعودية، كازاخستان، إندونيسيا، الصين تايبيه، هونغ كونغ، الإمارات، سنغافورة، لبنان، رومانيا، بنغلاديش، الأردن، أوزبكستان، اليابان، قيرغيزستان، كندا، البحرين، إيران، الفلبين، وقطر.