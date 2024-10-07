بمشاركة 32 شخصاً.. المسؤولية الاجتماعية تقيم البرنامج التطوعي لذوي الإعاقة في مجال كرة القدم

كما استعرضت مجالات التطوع في كرة القدم من بينها المساهمة في تنظيم مسابقات كرة القدم بمختلف صورها سواء الخيرية أو التراثية أو التنافسية، والتطوع في الاستضافات الكبرى، مبرزة كذلك أهم الصفات التي يجب أن يتمتع بها المتطوع، مع بيان الأسباب التي قد تحول دون نجاح المتطوع في مهامه.