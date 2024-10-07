بمشاركة 32 شخصاً.. المسؤولية الاجتماعية تقيم البرنامج التطوعي لذوي الإعاقة في مجال كرة القدم

أقامت المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، البرنامج التطوعي لذوي الإعاقة في مجال كرة القدم، بمشاركة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ونادي ذوي الإعاقة بمحافظة جدة، ومشاركة 32 شخصاً.
وافتتح الأمين العام المساعد للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القباع فعاليات البرنامج، حيث رحب بالحضور، مؤكداً حرص الاتحاد السعودي على تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في إقامة البرامج الرياضية التطوعية لمختلف الفئات، ما يساهم في بناء مجتمع حيوي وفعّال.
بعد ذلك قدمت المتحدثة التحفيزية والمستشارة في الموارد البشرية هناء الرفاعي، عرضاً للبرنامج تحدثت خلاله عن أهمية التطوع الرياضي وفي كرة القدم على وجه الخصوص وما يمثله من أهمية في تعزيز الصحة البدنية وتعزيز الروابط الاجتماعية والانتماء الوطني وتنمية المهارات الشخصية.
كما استعرضت مجالات التطوع في كرة القدم من بينها المساهمة في تنظيم مسابقات كرة القدم بمختلف صورها سواء الخيرية أو التراثية أو التنافسية، والتطوع في الاستضافات الكبرى، مبرزة كذلك أهم الصفات التي يجب أن يتمتع بها المتطوع، مع بيان الأسباب التي قد تحول دون نجاح المتطوع في مهامه.
يذكر أن هذا البرنامج خطوة أولى من برامج المسؤولية الاجتماعية للتطوع لذوي الإعاقة في مجال كرة القدم والذي يأتي مواكباً لأهداف الإدارة التي تتوافق مع رؤية الاتحاد السعودي ضمن إستراتيجية تحول كرة القدم السعودية، وتعزيز الدور المجتمعي لكرة القدم في المملكة.
واستهدف البرنامج الأعمار من 18 وحتى 35 عاماً، ويهدف إلى المساهمة في تنظيم المباريات، والمشاركة في تنظيم الاستضافات الرياضية، بالإضافة إلى تنمية المهارات الشخصية.