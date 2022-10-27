بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا وريال بيتيس.. الرياض تحتضن السوبر الإسباني

أعلن الاتحاد الإسباني للعبة في بيان، اليوم الخميس، أن العاصمة السعودية الرياض ستستضيف، نهائيات كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم مطلع العام المقبل بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا وريال بيتيس.