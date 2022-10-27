بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا وريال بيتيس.. الرياض تحتضن السوبر الإسباني

أعلن الاتحاد الإسباني للعبة في بيان، اليوم الخميس، أن العاصمة السعودية الرياض ستستضيف، نهائيات كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم مطلع العام المقبل بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا وريال بيتيس.
وتنطلق المسابقة في الفترة من 11 إلى 15 يناير في ملعب الملك فهد.
وسيلتقي ريال مدريد بطل الدوري مع فالنسيا في قبل النهائي، فيما يلعب ريال بيتيس بطل كأس الملك مع برشلونة في المواجهة الأخرى.
واستضافت السعودية أول نسخة لكأس السوبر الإسبانية بعد تغيير نظامها لتشمل أربعة أندية في 2020 حين تفوق ريال مدريد بركلات الترجيح على أتلتيكو مدريد.