لاعب الأخضر "الشمردل" يخطف ذهبية غرب آسيا للبلياردو .. ويتأهل إلى نهائي 8 كرات

انتزع لاعب المنتخب السعودي للبلياردو والسنوكر مشاري الشمردل اليوم الاثنين الميدالية الذهبية في منافسات البلياردو 10 كرات ناشئين ببطولة غرب آسيا للبلياردو والسنوكر والتي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة من 24 مايو الجاري إلى الأول من يونيو المقبل بمشاركة 12 منتخبًا.