لاعب الأخضر "الشمردل" يخطف ذهبية غرب آسيا للبلياردو .. ويتأهل إلى نهائي 8 كرات

انتزع لاعب المنتخب السعودي للبلياردو والسنوكر مشاري الشمردل اليوم الاثنين الميدالية الذهبية في منافسات البلياردو 10 كرات ناشئين ببطولة غرب آسيا للبلياردو والسنوكر والتي تستضيفها مملكة البحرين خلال الفترة من 24 مايو الجاري إلى الأول من يونيو المقبل بمشاركة 12 منتخبًا.
وحقق "الشمردل" الفوز في نهائي منافسات 10 كرات بلياردو ناشئين على العراقي عبد الله مفيتي بنتيجة "7 / 2“ لينتزع الذهبية ويرفع حصيلة الأخضر إلى ميداليتين في رابع أيام البطولة بعد تحقيق البطل عبد الرحمن الموسى الميدالية الفضية في منافسات 9 كرات بلياردو ناشئين.
كما تأهل اليوم اللاعب مشاري الشمردل إلى نهائي 8 كرات بلياردو ناشئين بعد فوزه في نصف النهائي على الإماراتي عبد الله الحمادي بنتيجة "7 / 1“ ويلعب النهائي ظهر غدٍ الثلاثاء أمام البحريني حسين مروم.
وفي منافسات السنوكر تأهل اليوم لاعب المنتخب السعودي زياد القباني إلى نصف نهائي منافسات 6 كرات سنوكر ناشئين حيث يلعب مواجهة نصف النهائي عصر غدٍ أمام الإيراني سيباز شيهان.