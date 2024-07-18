سحب قرعة النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للسيدات.. النصر في المجموعة الأولى للدور التمهيدي

أقيم يوم الخميس، سحب قرعة الدور التمهيدي ودور المجموعات في دوري أبطال آسيا للسيدات 2024-2025، وذلك في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
وتنطلق النسخة الأولى من البطولة القارية المميزة من خلال الدور التمهيدي الذي يشهد تواجد 13 فريقاً تم تقسيمها على أربع مجموعات، وتقام منافسات هذه المرحلة خلال الفترة من 25 إلى 31 أغسطس.
وأوقعت قرعة الدور التمهيدي نادي مياوادي من ميانمار في المجموعة الأولى إلى جانب يونغ إيلفانتس من لاوس، وأبو ظبي الإماراتي، والنصر السعودي المضيف.
وفي المجموعة الثانية يتنافس أوديشا الهندي مع الاتحاد الأردني المضيف، وليون سيتي سايلرز السنغافوري.
في المقابل ضمت المجموعة الثالثة كلًا من ناساف الأوزبكي، وصباح الماليزي المضيف، وإيه بي إف من نيبال.
ويتنافس في المجموعة الرابعة بام خاتون الإيراني، وكيتشي من هونغ كونغ، وكلية رويال ثيمبو من بوتان مستضيف المجموعة.
ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من أجل الانضمام إلى الأندية الثمانية التي تأهلت مباشرة إلى دور المجموعات، والذي يتضمن ثلاث مجموعات، تضم كل منها أربعة أندية.
كما جرت أيضاً يوم الخميس قرعة دور المجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى أندية ووهان جيانغدا الصيني المضيف، وهيونداي ستيل ريد اينجلز من جمهورية كوريا، وأول المجموعة الثالثة في الدور التمهيدي، وأول المجموعة الأولى في الدور التمهيدي.
وتشهد المجموعة الثانية تواجد أندية ملبورن سيتي الأسترالي، وكايا ايلويلو الفلبيني، وكلية ايجان سكولارز التايلاندي المضيف، وأول المجموعة الرابعة في الدور التمهيدي.
في المقابل تضم المجموعة الثالثة أوراوا ريد دايموندز الياباني، وهو تشي منه الفيتنامي المضيف، وتايتشونغ بلو وايل من الصين تايبيه، وأول المجموعة الثانية في الدور التمهيدي.
قرعة الدور التمهيدي
- المجموعة الأولى: مياوادي (ميانمار) يونغ ايلفانتس (لاوس)، أبو ظبي (الإمارات)، النصر (السعودية - المضيف)
- المجموعة الثانية: أوديشا (الهند)، الاتحاد (الأردن - المضيف)، ليون سيتي سايلرز (سنغافورة)
- المجموعة الثالثة: ناساف (أوزبكستان)، صباح (ماليزيا - المضيف)، ايه بي اف (نيبال)
- المجموعة الرابعة: بام خاتون (إيران)، كيتشي (هونغ كونغ)، كلية رويال ثيمبو (بوتان - المضيف)
قرعة دور المجموعات
- المجموعة الأولى: ووهان جيانغدا (الصين - المضيف)، هيونداي ستيل ريد اينجلز (جمهورية كوريا)، أول المجموعة الثالثة في الدور التمهيدي، أول المجموعة الأولى في الدور التمهيدي
- المجموعة الثانية: ملبورن سيتي (أستراليا)، كايا ايلويلو (الفلبين)، كلية ايجان سكولارز (تايلاند - المضيف)، أول المجموعة الرابعة في الدور التمهيدي
- المجموعة الثالثة: أوراوا ريد دايموندز (اليابان)، هو تشي منه (فيتنام - المضيف)، تايتشونغ بلو وايل (الصين تايبيه)، أول المجموعة الثانية في الدور التمهيدي.