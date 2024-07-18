سحب قرعة النسخة الأولى من دوري أبطال آسيا للسيدات.. النصر في المجموعة الأولى للدور التمهيدي

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من أجل الانضمام إلى الأندية الثمانية التي تأهلت مباشرة إلى دور المجموعات، والذي يتضمن ثلاث مجموعات، تضم كل منها أربعة أندية.