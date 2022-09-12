قبل مباراتي تشيلي وباراجواي .. "حمدالله" خارج قائمة المغرب

كشف مدرب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم وليد الركراكي، عن قائمته الأولى لمنتخب المغرب التي ستواجه ودياً كلاً من تشيلي وباراجواي نهاية الشهر الجاري في مدينتي برشلونة وإشبيلية، والتي شهدت استدعاء حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي، مع غياب عبدالرزاق حمدالله مهاجم فريق الاتحاد.
ورغم عودته للمشاركة مع فريقه الاتحاد بعد تعليق قرار إيقافه، غاب حمدالله عن قائمة أسود الأطلس التي ستواجه تشيلسي وباراجوي ودياً، بناءً على ما أعلنه وليد الركراكي، المدرب، الاثنين، خلال مؤتمر صحفي حضرته مختلف وسائل الإعلام في بلاده.
واُستبعد "حمدالله" من منتخب المغرب طوال الفترة الماضية بسبب خلافات مع المدرب السابق وحيد خليلوزيتش، إلا أن قرار إقالة المدير الفني البوسني وتعيين وليد الركراكي جعل اللاعب قريباً من جديد للعودة إلى صفوف أسود الأطلس، قبل بدء منافسات كأس العالم قطر 2022.
وضمت قائمة المغرب أيضاً عبدالصمد الزلزولي، لاعب برشلونة المعار مؤخراً إلى صفوف أوساسونا، بالإضافة إلى يونس بلهندة لاعب أدانا التركي، و5 لاعبين من الدوري المغربي المحلي لكرة القدم.