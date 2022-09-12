قبل مباراتي تشيلي وباراجواي .. "حمدالله" خارج قائمة المغرب

ورغم عودته للمشاركة مع فريقه الاتحاد بعد تعليق قرار إيقافه، غاب حمدالله عن قائمة أسود الأطلس التي ستواجه تشيلسي وباراجوي ودياً، بناءً على ما أعلنه وليد الركراكي، المدرب، الاثنين، خلال مؤتمر صحفي حضرته مختلف وسائل الإعلام في بلاده.