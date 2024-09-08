"الأخضر" يرفع استعداده للقاء الصين.. و"مانشيني" يتحدث للإعلام

من جهة أخرى، يعقد المدير الفني للمنتخب الوطني "روبرتو مانشيني" غدًا الاثنين عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت الصين مؤتمرًا صحفيًّا في قاعة المؤتمرات الصحفية في "ملعب داليان سويوان"؛ للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب الصين ضمن الجولة الثانية من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.