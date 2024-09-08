"الأخضر" يرفع استعداده للقاء الصين.. و"مانشيني" يتحدث للإعلام

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الأحد تحضيراته استعدادًا لمواجهة منتخب الصين يوم الثلاثاء القادم ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ميدانيًّا، أُجريت الحصة التدريبية على "مركز داليان الرياضي" تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني"، وبدأت بتمارين الإحماء، ثم تمرين التمرير، بعدها طبق تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجرب مناورة تكتيكية على نصف مساحة الملعب، واختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
وعلى صعيد متصل، واصل اللاعب "متعب الحربي" برنامجه التأهيلي برفقة الجهاز الطبي.
ويختتم الأخضر استعداداته مساء غد الاثنين بحصة تدريبية على ملعب المباراة "ملعب داليان سويوان" عند الساعة السادسة مساء، وستكون الحصة التدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.
من جهة أخرى، يعقد المدير الفني للمنتخب الوطني "روبرتو مانشيني" غدًا الاثنين عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت الصين مؤتمرًا صحفيًّا في قاعة المؤتمرات الصحفية في "ملعب داليان سويوان"؛ للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب الصين ضمن الجولة الثانية من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.