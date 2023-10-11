الأخضر يرفع استعداده لمواجهة نيجيريا في ختام معسكر البرتغال

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء تدريباته في معسكره المقام في مدينة لاقوس البرتغالية خلال الفترة ( 8 - 17 ) من شهر أكتوبر الجاري، ويستعد الأخضر لمواجهة منتخب نيجيريا وديًا بعد يوم غدٍ الجمعة على "ملعب بورتيماو" ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023 التي تنطلق في شهر يناير المقبل.