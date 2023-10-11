الأخضر يرفع استعداده لمواجهة نيجيريا في ختام معسكر البرتغال

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء تدريباته في معسكره المقام في مدينة لاقوس البرتغالية خلال الفترة ( 8 - 17 ) من شهر أكتوبر الجاري، ويستعد الأخضر لمواجهة منتخب نيجيريا وديًا بعد يوم غدٍ الجمعة على "ملعب بورتيماو" ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023 التي تنطلق في شهر يناير المقبل.
ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب منتجع كاسكيد تحت إشراف المدير الفني "روبرتو مانشيني" بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير بعدها طبق مانشيني تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري مناورة على كامل مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، شارك الثنائي "ياسر الشهراني، محمد كنو" في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيتهما.
ويواصل الأخضر تدريباته يوم غدٍ الخميس عند الساعة الرابعة والنصف مساءً على ملعب منتجع كاسكيد.