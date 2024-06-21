الخميس.. قرعة الدور الثالث من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026

ويشار إلى أن المنتخبين الحاصلين على المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة (المجموع ستة) تنتقل إلى ملحق التصفيات الآسيوية، والذي يتم فيه تقسيم المنتخبات على مجموعتين، تضم كل منهما ثلاثة منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى النسخة 23 من كأس العالم التي تقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة. في حين يتقابل المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني في مباراتي ذهاب وإياب لتحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي.