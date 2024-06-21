الخميس.. قرعة الدور الثالث من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026

تكتشف المنتخبات الآسيوية الطامحة في التأهل إلى كأس العالم 2026 منافسيها في المرحلة التالية من التصفيات، عبر قرعة الدور الثالث من التصفيات الآسيوية (الطريق إلى كأس العالم 2026) التي تقام يوم الخميس 27 حزيران/يونيو في فندق مندارين أورينتال بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
تم تأكيد قائمة المنتخبات المتنافسة التي تضم 18 منتخباً التي تخوض السباق في الدور الثالث، بعد اختتام منافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 في السعودية يوم 12 حزيران/يونيو، حيث ضمنت أيضاً المنتخبات الـ18 تأهلها إلى نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.
من المقرر أن تقام التصفيات الآسيوية (الطريق إلى كأس العالم 2026) في الفترة من أيلول/سبتمبر 2024 إلى حزيران/يونيو 2025، حيث سيتم تقسيم المنتخبات على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026 لتحجز ستة من المقاعد الثمانية المتاحة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في حين سيتم التنافس على المقعدين المتبقيين من خلال ملحق التصفيات الآسيوية، علماً بأن هنالك فرصة للحصول على مقعد إضافي من خلال الملحق العالمي.
وتظهر منتخبات فلسطين وإندونيسيا وقرغيزستان للمرة الأولى في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية، بعد أن وصلت إلى هذا الدور من التصفيات للمرة الأولى بموجب نظام التصفيات المشتركة الحالي، والذي تم تطبيقه في تصفيات كأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019 في الإمارات.
وقد تم تصنيف المنتخبات الـ18 إلى ستة مستويات وفقاً لأحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 20 حزيران/يونيو، وفق التالي:
- المستوى الأول: اليابان (17)، إيران (20)، جمهورية كوريا (22)
- المستوى الثاني: أستراليا (23)، قطر (35)، العراق (55)
- المستوى الثالث: السعودية (56)، أوزبكستان (62)، الأردن (68)
- المستوى الرابع: الإمارات (69)، عُمان (76)، البحرين (81)
- المستوى الخامس: الصين (88)، فلسطين (95)، قرغيزستان (101)
- المستوى السادس: جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (110)، إندونيسيا (134)، الكويت (137)
ويشار إلى أن المنتخبين الحاصلين على المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة (المجموع ستة) تنتقل إلى ملحق التصفيات الآسيوية، والذي يتم فيه تقسيم المنتخبات على مجموعتين، تضم كل منهما ثلاثة منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى النسخة 23 من كأس العالم التي تقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة. في حين يتقابل المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني في مباراتي ذهاب وإياب لتحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي.
في المقابل تنضم المنتخبات الـ18 التي لم تتأهل إلى الدور الثالث في نهاية منافسات الدور الثاني، إلى أعلى المنتخبات تصنيفاً من بين الخاسرين في الدور الأول من التصفيات الآسيوية (بوتان، لاوس، المالديف) والمنتخبات الثلاث التي تحقق الفوز في ملحق تصفيات كأس آسيا 2027 في السعودية، لخوض الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2027 في السعودية، والتي تنطلق منافساتها اعتباراً من شهر آذار/مارس 2025.