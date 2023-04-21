لوكا مودريتش يتلقى عرضاً مغرياً من الدوري السعودي

وأكدت صحيفة "أس"، داخل ريال مدريد هناك مشكلتان بخصوص تجديد عقده لوكا مودريتش، وهي عدم قدرة النادي الأبيض على منافسة العرض السعودي المقدم للاعب، وثانياً في العام القادم سيكون هناك بطولة يورو 2024، في النادي لديهم شكوك حول إمكانية مشاركة لوكا معهم ومع منتخب بلاده في نفس الوقت بسبب عمره.