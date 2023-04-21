لوكا مودريتش يتلقى عرضاً مغرياً من الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، تلقى عرضاً مغرياً للعب في الدوري السعودي.
وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن أحد أندية الدوري السعودي (لم يتم ذكر اسمه)، على استعداد لدفع ضعف راتب الكرواتي مع ريال مدريد لضمه في الصيف.
وأضافت: "النادي السعودي عرض على مودريتش 25 مليون يورو في الموسم، وبعقد يمتد لمدة عامين بقيمة 50 مليون يورو صافي بعد الضرائب".
وتابعت: "نادي ريال مدريد على عِلم بهذا العرض، وأن النجم الكرواتي يفضل التجديد مع النادي الأبيض لكن المفاوضات لم تبدأ بعد".
وأشار التقرير إلى أن مودريتش صاحب الـ37 عامًا لن يفكر في هذا العرض إلا إذا فشلت المفاوضات مع ريال مدريد لتجديد عقده.
وأكدت صحيفة "أس"، داخل ريال مدريد هناك مشكلتان بخصوص تجديد عقده لوكا مودريتش، وهي عدم قدرة النادي الأبيض على منافسة العرض السعودي المقدم للاعب، وثانياً في العام القادم سيكون هناك بطولة يورو 2024، في النادي لديهم شكوك حول إمكانية مشاركة لوكا معهم ومع منتخب بلاده في نفس الوقت بسبب عمره.
وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، لكنه أكد في أكثر من مناسبة أنه يرغب في البقاء ضمن صفوف صاحب الرقم القياسي بعدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.