على ذمة "tyc Sports": الأرجنتيني "مارسيلو جاياردو" المدرب الجديد لنادي الاتحاد

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد عدة أيام من المفاوضات، وافق المدرب على العرض السعودي، ومن المتوقّع أن يسافر نهاية الأسبوع للتوقيع على عقد مدّته 18 مع خيار التمديد.