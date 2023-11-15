على ذمة "tyc Sports": الأرجنتيني "مارسيلو جاياردو" المدرب الجديد لنادي الاتحاد

أعلنت صحيفةُ "tyc Sports" الإسبانية، أن الأرجنتيني "مارسيلو جاياردو" أصبح المدرب الجديد لنادي الاتحاد؛ حيث سيتولّى قيادة الفريق بالفترة القادمة.
وأفادت الصحيفة بأن "مارسيلو جاياردو" قبل العرض المقدّم له من الاتحاد، وبعد عام من الإجازة سيعود للتدريب ويقود فريقًا مليئًا بالنجوم.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد عدة أيام من المفاوضات، وافق المدرب على العرض السعودي، ومن المتوقّع أن يسافر نهاية الأسبوع للتوقيع على عقد مدّته 18 مع خيار التمديد.
وكانت قد ذكرت تقارير سابقة أن "كريم بنزيما" لاعب الفريق قد تدخّل لإقناع المدرب الأرجنتيني بتدريب الفريق خلفًا للبرتغالي "نونو سانتو" الذي أعلنت إدارة النادي إنهاء تعاقده؛ لسوء نتائج الفريق.
ويحتلّ الاتحادُ المركزَ الخامس في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 24 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن الهلال المتصدّر.