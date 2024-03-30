الهلال ينافس برشلونة ويرغب في ضم البرتغالي "جواو كانسيلو"

ويلعب جواو كانسيلو البالغ من العمر 29 عامًا بصفوف مانشستر سيتي منذ أغسطس 2019 قادمًا من يوفنتوس، وأعير في سبتمبر الماضي إلى برشلونة حتى يونيو المقبل.