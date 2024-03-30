رياضة
الهلال ينافس برشلونة ويرغب في ضم البرتغالي "جواو كانسيلو"
أبدى مسؤولو نادى الهلال اهتمامهم بالتعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير أيسر برشلونة والمعار من مانشستر سيتي، في الموسم المقبل.
وبحسب ما أفاد به الصحفي التركي "أكرم كونور" فإن إدارة برشلونة قد تواجه بعد نهاية الموسم صعوبة في الحفاظ على الظهير البرتغالي؛ لفشلهم في تخفيض مطالب مانشستر سيتي المالية لشراء عقد كانسيلو بشكل نهائي.
وكانت صحيفة "Sport" الإسبانية قد ذكرت أمس أن الهلال يزاحم برشلونة، ويرغب في التعاقد مع جواو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة؛ لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.
ويلعب جواو كانسيلو البالغ من العمر 29 عامًا بصفوف مانشستر سيتي منذ أغسطس 2019 قادمًا من يوفنتوس، وأعير في سبتمبر الماضي إلى برشلونة حتى يونيو المقبل.