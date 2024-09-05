بعد نهاية الانتقالات الصيفية.. أعلى 5 لاعبين قيمة سوقية بدوري روشن للمحترفين

وجاء في المركز الثاني -بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي للإحصائيات- الإنجليزي إيفان توني لاعب الأهلي؛ إذ بلغت قيمته السوقية نحو 50 مليون يورو؛ في حين احتل المركز الثالث الفرنسي محمد سيماكان لاعب النصر الذي بلغت قيمته السوقية نحو 35 مليون يورو.