بعد نهاية الانتقالات الصيفية.. أعلى 5 لاعبين قيمة سوقية بدوري روشن للمحترفين

كشفت تقارير صحفية عن أعلى 5 لاعبين قيمة سوقية، بدوري روشن السعودي للمحترفين، بعد نهاية فترة الانتقالات الصيفية.
وتَصَدر الفرنسي موسى ديابي (لاعب الاتحاد) قائمة أعلى اللاعبين قيمة سوقية بالدوري السعودي؛ إذ بلغت قيمته نحو 55 مليون يورو.
وجاء في المركز الثاني -بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي للإحصائيات- الإنجليزي إيفان توني لاعب الأهلي؛ إذ بلغت قيمته السوقية نحو 50 مليون يورو؛ في حين احتل المركز الثالث الفرنسي محمد سيماكان لاعب النصر الذي بلغت قيمته السوقية نحو 35 مليون يورو.
واحتل المركزان الرابع والخامس البرتغالي روبن نيفيز، والصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش لاعبا الهلال؛ حيث بلغت القيمة السوقية لكل منهما 32 مليون يورو، و30 مليون يورو على التوالي.