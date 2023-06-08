الاتحاد يتقدم بعرض للتعاقد مع الألماني إلكاي غندوغان

ذكرت تقارير إعلامية أن نادي الاتحاد تقدم بعرض للتعاقد مع الألماني إلكاي غندوغان قائد فريق مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكشفت إذاعة "كادينا سير" الإسباني، أن اتحاد جدة قدم عرضًا للتعاقد مع اللاعب الألماني الدولي للانضمام إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ودخل اتحاد جدة منافسًا قويًا لبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، وذلك للحصول على اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا الذي ينتهي عقده في 30 يونيو الجاري.
وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية إلى أن اللاعب الذي ينتهي عقده نهاية الشهر الحالي يفضل الانضمام لبرشلونة الإسباني الذي أبدى اهتمامه به في أكثر من مرة منذ تولي تشافي تدريب الفريق الكتالوني، إلا أن هذا القرار يعتمد على قدرة النادي من الخروج من أزمته المالية.