الاتحاد يتقدم بعرض للتعاقد مع الألماني إلكاي غندوغان

وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية إلى أن اللاعب الذي ينتهي عقده نهاية الشهر الحالي يفضل الانضمام لبرشلونة الإسباني الذي أبدى اهتمامه به في أكثر من مرة منذ تولي تشافي تدريب الفريق الكتالوني، إلا أن هذا القرار يعتمد على قدرة النادي من الخروج من أزمته المالية.