نهائي كأس العالم للسيدات: إسبانيا وإنجلترا.. مَن يظفر باللقب التاريخي الأول؟

يتواجه منتخب إسبانيا مع نظيره إنجلترا في سباق الفوز باللقب التاريخي الأول؛ وذلك عندما يتقابل الفريقان غدًا الأحد، على ملعب أستراليا في سيدني، في نهائي كأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزيلندا.