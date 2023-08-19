نهائي كأس العالم للسيدات: إسبانيا وإنجلترا.. مَن يظفر باللقب التاريخي الأول؟

يتواجه منتخب إسبانيا مع نظيره إنجلترا في سباق الفوز باللقب التاريخي الأول؛ وذلك عندما يتقابل الفريقان غدًا الأحد، على ملعب أستراليا في سيدني، في نهائي كأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزيلندا.
وأقيمت اليوم السبت مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع؛ حيث تغلبت السويد على أستراليا 2- 0 على ملعب مدينة بريسبان.
ويخوض المنتخب الإنجليزي (بطل أوروبا) بقيادة المدربة "سارينا ويغمان"، النهائي الأول بالنسبة له في تاريخ البطولة، علمًا بأن المدربة الهولندية سوف تسجل الظهور الثاني بالنسبة لها في المباراة النهائية، بعدما قادت منتخب بلادها إلى نهائي فرنسا 2019 عندما خسر أمام الولايات المتحدة 0- 2.