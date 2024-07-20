المغربي نايف أكرد نجم وست هام الإنجليزي على رادار أندية الدوري السعودي

وكان اللاعب نايف أكرد، صاحب ال 28 عامًا، قد انضم إلى صفوف وست هام في صيف 2022 قادمًا من رين الفرنسي، كما لعب لنادي ديجون الفرنسي، وأيضًا الفتح الرباطي المغربي.