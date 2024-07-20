المغربي نايف أكرد نجم وست هام الإنجليزي على رادار أندية الدوري السعودي

بات المدافع المغربي نايف أكرد، نجم وست هام الإنجليزي، محط اهتمام أندية الدوري السعودي؛ للتعاقد معه خلال الموسم المقبل 2024/ 2025.
ووفقًا لموقع "TEAMtalk" الإنجليزي، فإن مسؤولي الدوري السعودي للمحترفين مهتمون بالتعاقد مع مدافع وست هام نايف أكرد.
وأوضح الموقع الإنجليزي أن صندوق الاستثمارات العامة يريد تعزيز أنديته (الأهلي، الهلال، الاتحاد والنصر) خلال فترة الانتقالات هذه بلاعبين رائعين من أوروبا. وقد تم ضم قلب الدفاع المغربي إلى قائمة المدافعين الذين يرغبون في التعاقد معهم. وتضم القائمة أيضًا فيرجيل فان ديك لاعب ليفربول.
وأشار إلى أن وست هام منفتح على تقييم العروض المحتملة من الدوري السعودي، التي تبلغ نحو 30 مليون جنيه إسترليني، وهو السعر نفسه الذي دفعوه في الأصل.
وكشف موقع "TEAMtalk" أنه تم طلب معلومات من الوفد المرافق للاعب بشأن تكاليف وشروط انتقاله المحتمل في الصيف. وتبدو الأمور إيجابية، ومن المتوقع إجراء جولة جديدة من الاتصالات في وقت مبكر من الأسبوع المقبل لمواصلة المفاوضات.
وأفاد بأن هناك 3 لاعبين في صفوف وست هام تلقوا اهتمامًا من أندية الدوري السعودي، هم: محمد قدوس ولوكاس باكيتا واللاعب المغربي نايف أكرد.
وكان اللاعب نايف أكرد، صاحب ال 28 عامًا، قد انضم إلى صفوف وست هام في صيف 2022 قادمًا من رين الفرنسي، كما لعب لنادي ديجون الفرنسي، وأيضًا الفتح الرباطي المغربي.
وخاض أكرد 28 مباراة في الموسم الماضي مع وست هام، وسجل هدفين، وصنع هدفًا، بخلاف تألقه في خط الدفاع.
كما دافع المدافع المغربي عن ألوان منتخب بلاده في 47 مباراة دولية، نجح خلالها في تحقيق المركز الرابع مع زملائه ببطولة كأس العالم الأخيرة في قطر 2022.