مدرب الخليج "إيمانويل" : فخور بما قدمناه ويجب أن نحتفل لأننا من أفضل 4 فرق سعودية الآن

قال البرتغالي "بيدرو إيمانويل" مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم إن حلم الفريق بالتأهل لنهائي بطولة كأس الملك قد انتهى اليوم، واصفًا إياه بأنه كان حلمًا جميلاً ولحظة تاريخية لفريقه.
وتأهل النصر مساء اليوم إلى نهائي الكأس بعد فوزه على الخليج بنتيجة (3/1)، ضمن منافسات في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال "إيمانويل" خلال مؤتمر صحفي عقب اللقاء: "حتى تستطيع الفوز على النصر بهذه المهارة الكبيرة التي يملكها يجب أن تلعب بشكل قوي طوال المباراة".
وأضاف مدرب الخليج :"بعد تسجيل النصر الهدف الثالث كان من الصعب إحراز نتائج، ولكني أشعر بالفخر بما قدمناه اليوم، ويجب أن نحتفل لأننا من أفضل 4 فرق سعودية الآن".
واستطرد بيدرو حديثه : "منحت اللاعبين ورقة عند الدقيقة 65 حيث انتقلنا للخطة (C) وأردت توضيح الخطة للاعبين الموجودين داخل الملعب".
وأكمل المدرب قائلاً :"لقد شارك فابيو مارتينيز باللقاء وهو يعاني بسبب إصابة ولم يكن في كامل جاهزيته، لذا أخرجته في الشوط الثاني".
وأتم إيمانويل حديثه : "النصر يمتلك لاعبين بجودة عالية، وحتى طريقة لعبهم اختلفت اليوم عن المباراة السابقة، وروح المباراتين مختلفة تمامًا".