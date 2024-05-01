مدرب الخليج "إيمانويل" : فخور بما قدمناه ويجب أن نحتفل لأننا من أفضل 4 فرق سعودية الآن

قال البرتغالي "بيدرو إيمانويل" مدرب فريق ‎الخليج الأول لكرة القدم إن حلم الفريق بالتأهل لنهائي بطولة كأس الملك قد انتهى اليوم، واصفًا إياه بأنه كان حلمًا جميلاً ولحظة تاريخية لفريقه.