رئيس الاتحاد الآسيوي: أمنياتنا بالتوفيق لمنتخبات وحكام قارة آسيا في قطر 2022

وسيكون منتخب السعودية الفريق التالي من قارة آسيا الذي يظهر في البطولة عندما يتقابل مع الأرجنتين على ملعب لوسيل عند الساعة 1:00 ظهرًا ضمن المجموعة الثالثة، قبل أن يتقابل منتخب أستراليا في ذات اليوم مع فرنسا حاملة اللقب ضمن المجموعة الرابعة على ملعب الجنوب عند الساعة 10:00 مساء.