دوري روشن ينطلق بـ3 مواجهات.. أبرزها قمّة الرياض والاتحاد

وعلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، يحلّ الخليج صاحب المركز الـ13 بـ 7 نقاط ضيفًا على الوحدة الذي يحلّ في المرتبة الـ14 برصيد 6 نقاط، ويسعى الخليج لتحقيق الانتصار والعودة لسكة الانتصارات بعد خسارته من أمام الأهلي في الجولة الماضية، وعلى الجانب الآخر يتطلع الوحدة لتحقيق الفوز وتصحيح مسار الفريق بعد تعثره في الجولات الـ5 الماضية؛ حيث خسر 3 مباريات وتعادل في مباراتين.