دوري روشن ينطلق بـ3 مواجهات.. أبرزها قمّة الرياض والاتحاد

تدور عجلة دوري روشن السعودي للمحترفين من جديد، غدًا الخميس؛ حيث تنطلق منافسات الجولة الثامنة بـ3 مواجهات في كلٍّ من: الجوف، مكة المكرمة، الرياض، تجمع بين العروبة والشباب، الوحدة والخليج، الرياض والاتحاد.
يستقبل العروبةُ ضيفَه الشباب على ملعب جامعة الجوف بالجوف؛ حيث يسعى العروبة صاحب المركز العاشر بـ10 نقاط لمواصلة انتصاراته بعد فوزه على الاتفاق في الجولة الماضية، في حين يُريد الشبابُ صاحب المركز الخامس برصيد 12 نقطة، العودةَ لطريق الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية من أمام نظيره النصر.
وعلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، يحلّ الخليج صاحب المركز الـ13 بـ 7 نقاط ضيفًا على الوحدة الذي يحلّ في المرتبة الـ14 برصيد 6 نقاط، ويسعى الخليج لتحقيق الانتصار والعودة لسكة الانتصارات بعد خسارته من أمام الأهلي في الجولة الماضية، وعلى الجانب الآخر يتطلع الوحدة لتحقيق الفوز وتصحيح مسار الفريق بعد تعثره في الجولات الـ5 الماضية؛ حيث خسر 3 مباريات وتعادل في مباراتين.
وفي آخر مواجهات اليوم الأول من منافسات الجولة الثامنة، يستقبل الرياض رابع الترتيب بـ13 نقطة نظيره الاتحاد ثاني الترتيب برصيد 18 نقطة، في المواجهة التي تجمعهما على مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض.
ويأمل الرياض في مواصلة انتصاراته بعد تحقيقه الفوز في آخر جولتين، فيما يبحث الاتحاد عن الفوز الرابع على التوالي من أجل مواصلة الضغط على الهلال متصدر ترتيب الدوري.