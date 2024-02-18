من جديد.. ليفاندوفسكي محط اهتمام أندية الدوري السعودي

لا تزال أندية الدوري السعودي تُبدي اهتمامها بالتعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، خلال الفترة المقبلة.
وأفاد الصحفي التركي "أكرم كونور" على حسابه الشخصي عبر منصة "إكس" أن الدوري السعودي يستهدف كسب خدمات مهاجم برشلونة خلال فترة الانتقالات القادمة.
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في وقت سابق، أن بعض ممثلي صندوق الاستثمارات العامة حاولوا التفاوض مع لاعب برشلونة؛ حيث تواصلوا مع وكلاء اللاعب لبحث إمكانية ضمه إلى الدوري السعودي.
وسبَقَ أن ذكرت تقارير أخرى أن العديد من الأندية السعودية ترغب في التعاقد مع اللاعب البولندي بالموسم الشتوي القادم؛ أبرزها نادي أبها، كما أن مسؤولي برشلونة يفكرون في بيع عقده لأحد الأندية السعودية.
وكان مسؤولو نادي الهلال قد حاولوا الاتصال بمهاجم برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الماضي؛ لكنه رفض العرض السعودي؛ لرغبته في الاستمرار مع النادي الإسباني.
وانضم المهاجم البولندي صاحب الـ35 عامًا، إلى برشلونة في يوليو 2022،. قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني، الذي لعب له في الفترة من 2014، وحتى 2022، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 20 مليون يورو.