من جديد.. ليفاندوفسكي محط اهتمام أندية الدوري السعودي

وانضم المهاجم البولندي صاحب الـ35 عامًا، إلى برشلونة في يوليو 2022،. قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني، الذي لعب له في الفترة من 2014، وحتى 2022، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 20 مليون يورو.