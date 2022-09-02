الأمير فهد بن جلوي رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد العربي للهجن

من جانبه، عبَّر اللواء أحمد ناصر عن سعادته بانعقاد الجمعية العمومية العادية للاتحاد، وانتخاب مجلس الإدارة برئاسة الأمير فهد بن جلوي، مهنئًا على هذه الثقة، وخصوصًا بعد أن كانت عضوية الاتحاد العربي للهجن مجمدة في فترة سابقة نظرًا لبعض المخالفات اللائحية؛ وهو ما قاد اتحاد الاتحادات العربية إلى تشكيل لجنة مؤقتة برئاسة الأمين العام للاتحاد الدولي محمد البلوي لإدارة الاتحاد، إلى حين إتمام هذه الخطوة التي لاقت مباركة الجميع.