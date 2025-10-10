هدف جواو فليكس ينافس على جائزة الأجمل في دوري أبطال آسيا 2

في تألق جديد للنجم البرتغالي جواو فليكس، دخل هدفه بقميص النصر السعودي في مرمى الزوراء العراقي سباق المنافسة على جائزة أجمل هدف في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا الثاني لموسم 2025/2026.
وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن اختيار ثمانية أهداف مميزة من مباريات الجولة، تمثل فرقًا من الغرب إلى الشرق، للتصويت على الهدف الأجمل، من بين عشرات الأهداف اللافتة التي شهدتها البطولة.
هدف فليكس جاء في لحظة من الصفاء الفني الخالص؛ حيث قدّم مراوغة أنيقة بالكتف، وفتح لنفسه نصف متر من المساحة قبل أن يطلق تسديدة مقوسة ودقيقة تجاوزت الحارس وسكنت الشباك، مسجلاً هدفًا حاسمًا في مباراة كانت متوازنة حتى اللحظات الأخيرة.
وينافس هدف فليكس كلًا من أهداف جويل بيا (الخالدية البحريني)، ورضا دهقاني (الاستقلال الطاجيكي)، وماثيوس سالدانيا (الوصل الإماراتي)، وأندرو جونغ (بيرسيب باندونغ الإندونيسي)، وفيصل حليم (سيلانغور الماليزي)، وشوتو آبي (غامبا أوساكا الياباني)، وترينت بوهاغيار (تامبنيز روفرز السنغافوري).
وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أن التصويت مستمر حتى يوم الاثنين 13 أكتوبر الجاري، لاختيار الهدف الأجمل في الجولة الثانية من البطولة القارية.