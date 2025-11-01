دوري روشن للمحترفين: في الأوقات القاتلة.. الاتحاد يتعادل مع الخليج في مباراة دراماتيكية

حسم التعادل الإيجابي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج مع نظيره الاتحاد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، وانتهت بنتيجة (4 – 4).