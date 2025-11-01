دوري روشن للمحترفين: في الأوقات القاتلة.. الاتحاد يتعادل مع الخليج في مباراة دراماتيكية

حسم التعادل الإيجابي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج مع نظيره الاتحاد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، وانتهت بنتيجة (4 – 4).
افتتح جوشوا كينغ التسجيل للخليج في الدقيقة 14، قبل أن يضيف زميله فورتونيس هدفين متتاليين في الدقيقتين 18 و36.
وفي الشوط الثاني، واصل الخليج تفوقه بإحراز الهدف الرابع عن طريق جوشوا كينغ مجددًا في الدقيقة 47.
ورد الاتحاد بهدف أول عبر موسى ديابي في الدقيقة 51، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 86.
وفي الوقت بدل الضائع، نجح الاتحاد في قلب موازين اللقاء، حيث سجل ماريو ميتاي الهدف الثالث في الدقيقة (90+4)، ثم أحرز فيصل الغامدي هدف التعادل الرابع في الدقيقة (90+6).
بهذا التعادل، رفع الخليج رصيده إلى 11 نقطة، وهو الرصيد نفسه الذي وصل إليه الاتحاد بعد نهاية اللقاء.
وشهدت المباراة خروج مدافع الاتحاد "فابينيو" بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول، ليُكمل الاتحاد اللقاء بعشرة لاعبين.