عبر بوابة قطر والبحرين رجال وسيدات.. الأخضر لدور الثمانية في بطولة غرب آسيا للشواطئ

من جهتها أبدت لاعبة المنتخب السعودي دانة ابوالعينين سعادتها بالفوز المستحق الذي حققه المنتخب السعودي وتأهله لدور الثمانية في بطولة غرب آسيا وحقيقة كانت المباراتان قويتين وصعبتين وواجهنا فرقاً قوية ومتمرسة ولكن الرغبة والإصرار لتحقيق نتيجة إيجابية ساهم في رفع معنوياتنا أنا وزميلتي اللاعبة بسمة شقدار وهذا ما ساعدنا على تحقيق الفوز ونطمح أن يستمر تفوقنا في المباراة القادمة لتحقيق مركز أفضل ونقدم الشكر على الدعم والاهتمام الذي يقدمه اتحاد اللعبة برئاسة الدكتور خالد الزغيبي وبقية أعضاء مجلس الإدارة.