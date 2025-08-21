هل تعجّل خسارة الاتحاد أمام النصر في "السوبر" برحيل حسام عوار؟

وحصل عوار على تقييم (6.1) كأقل لاعبي اللقاء، دون أي تسديدة أو صناعة فرص أو مراوغة ناجحة، فيما فقد الكرة 12 مرة واكتفى بالتحام ناجح وحيد، وهو ما عرضه لانتقادات واسعة من الجماهير والمحللين.