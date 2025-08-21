هل تعجّل خسارة الاتحاد أمام النصر في "السوبر" برحيل حسام عوار؟

فتحت خسارة الاتحاد أمام النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي باب التساؤلات حول مستقبل الجزائري حسام عوار مع الفريق، بعدما ظهر بمستوى متواضع اعتبره كثيرون الأسوأ له منذ انضمامه إلى "العميد".
وحصل عوار على تقييم (6.1) كأقل لاعبي اللقاء، دون أي تسديدة أو صناعة فرص أو مراوغة ناجحة، فيما فقد الكرة 12 مرة واكتفى بالتحام ناجح وحيد، وهو ما عرضه لانتقادات واسعة من الجماهير والمحللين.
وبحسب موقع "Africa Foot"، فإن مسيرة اللاعب مع الاتحاد قد تقترب من نهايتها، إذ كشفت تقارير عن موافقة إدارة النادي على طلب عوار بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد فشله في فرض نفسه كلاعب أساسي مؤثر في خط الوسط.