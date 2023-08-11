النصر يبدأ مفاوضاته للتعاقد مع لويس ألبيرتو لاعب لاتسيو الإيطالي

كشف الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي" عن بدء نادي النصر محادثاته لضمّ الإسبانى لويس ألبيرتو، لاعب لاتسيو الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ووفقًا لما نشره الصحفي بحسابه الشخصي عبر موقع "X"، "تويتر" سابقًا: فإن وكيل ألبرتو أعطى الضوء الأخضر لمناقشة الاقتراح النادي السعودي، مشدّدًا على أن مسؤولي النصر ما زالوا يبحثون عن لاعب خط وسط جديد؛ إذ وقع اختيارهم على ألبرتو.
وأشار الصحفي الإيطالي إلى أن إدارة نادي لاتسيو أعطت موافقتها على مغادرة اللاعب الإسباني هذا الصيف، إذا حصلوا على عرض مناسب.
ويمتلك لويس ألبرتو البالغ من العمر 30 عامًا، عقدًا مع نادي لاتسيو حتى 2025، وكان قد انتقل للعب إليه في 2016.
وسبق للّاعب الإسباني اللعب لعدة أندية؛ مثل: إشبيلية، أتلتيكو مدريد، برشلونة، أتلتيك، ليفربول، مالقا، ديبورتيفو لاكورونيا.