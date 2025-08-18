الكشف عن تفاصيل بطولة كأس السوبر السعودي 2025 – 2026 في هونغ كونغ.. تعرّف على التفاصيل

عُقد اليوم الاثنين مؤتمرٌ صحفي للكشف عن تفاصيل بطولة كأس السوبر السعودي 2025 – 2026، التي تنطلق غدًا في هونغ كونغ وتستمر حتى 23 أغسطس الجاري، بمشاركة أندية الاتحاد، القادسية، النصر، والأهلي.
وشهد المؤتمر حضور الأمين العام المساعد للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القباع، والأمين العام لاتحاد هونغ كونغ لكرة القدم تشالرز تشيونغ، والمدير التنفيذي للشركة المنظمة للبطولة SUM KM Sports كليمنت ليونغ، إلى جانب ممثلي الجهات الشريكة ووسائل الإعلام المحلية والدولية.
وفي كلمته خلال المؤتمر، أعرب القباع عن شكره وتقديره لاتحاد هونغ كونغ والشركة المنظمة نظير الجهود المبذولة لإخراج البطولة بأعلى مستويات التنظيم، مؤكدًا أن الاستعدادات تسير وفق رؤية متكاملة تضمن تجربة مميزة للجميع.
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد السعودي لكرة القدم إن عدد الرعاة الكبير لهذه النسخة من السوبر السعودي يُعدّ انعكاسًا لنجاح البطولة قبل انطلاقها، لافتًا إلى أنها حققت بالفعل إيرادات وأرقامًا غير مسبوقة في تاريخ المسابقة.
من جانبه، أكد الأمين العام لاتحاد هونغ كونغ أن استضافة البطولة في هونغ كونغ تُمثّل فرصة استثنائية، مشيرًا إلى أن البطولة ستحظى بدعم واسع يليق بمكانتها وبالفرق المشاركة.
من جهته، أوضح المدير التنفيذي للشركة المنظمة أن تنظيم البطولة يُمثل محطة مهمة لشركة SUM KM Sports، مؤكدًا أن التحضيرات تمت وفق معايير دقيقة لضمان نجاح الحدث، فيما لفت إلى أن القيمة التسويقية التي حققتها البطولة منذ الإعلان عنها تعكس مكانتها الكروية.
ويأتي تنظيم النسخة الحالية امتدادًا للشراكة التي وقعتها مجموعة SMC، الشريك التجاري الحصري للاتحاد السعودي لكرة القدم، مع شركة SUM KM Sports، وذلك ضمن استراتيجية الاتحاد في إقامة عددٍ من نُسخ البطولة خارج المملكة، لتعزيز الحضور الدولي للمسابقات السعودية وترسيخ شراكاته العالمية.