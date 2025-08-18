الكشف عن تفاصيل بطولة كأس السوبر السعودي 2025 – 2026 في هونغ كونغ.. تعرّف على التفاصيل

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد السعودي لكرة القدم إن عدد الرعاة الكبير لهذه النسخة من السوبر السعودي يُعدّ انعكاسًا لنجاح البطولة قبل انطلاقها، لافتًا إلى أنها حققت بالفعل إيرادات وأرقامًا غير مسبوقة في تاريخ المسابقة.