كأس العالم قطر 2022.. البرازيل (تنتفض في الشوط الثاني) وتسقط صربيا بثنائية

تصدر منتخب البرازيل الأول لكرة القدم مجموعته السابعة، في بطولة كأس العالم قطر 2022 في (النسخة 22)، بعد الفوز الثمين على نظيره صربيا 2 / 0، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين على أرض ملعب لوسيل، الخميس، في ختام الجولة الأولى من المونديال ، بقيادة الحكم الإيراني علي رضا.