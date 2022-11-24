كأس العالم قطر 2022.. البرازيل (تنتفض في الشوط الثاني) وتسقط صربيا بثنائية

تصدر منتخب البرازيل الأول لكرة القدم مجموعته السابعة، في بطولة كأس العالم قطر 2022 في (النسخة 22)، بعد الفوز الثمين على نظيره صربيا 2 / 0، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين على أرض ملعب لوسيل، الخميس، في ختام الجولة الأولى من المونديال ، بقيادة الحكم الإيراني علي رضا.
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، على الرغم محاولة من "نيمار" عند الدقيقة 14، لإحراز هدف السبق للبرازيل ، لكن حارس صربيا "فانيا" أبعد الكرة بصعوبة إلى ركلة زاوية.
وتفوقت صربيا في إيقاف خطورة البرازيل حتى نهاية الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني أضاع "رافينا " فرصة التقدم للبرازيل عند الدقيقة 46 من كرة انفراد تصدى لها حارس صربيا.
ويتصدى القائم الأيمن لمرمى صربيا لتسديدة البرازيلي "اليكس ساندرو" عند الدقيقة 60.
وبعد ضغط متواصل يبتسم الحظ لمنتخب "السامبا" عند الدقيقة 63 بالهدف الأول عن طريق "ريشاليسون".
وأضاع " فينيسوس جونيور" كرة مرتدة للبرازيل عند الدقيقة 68 كانت قريبة من الهدف الثاني.
ويضيف "ريشاليسون" الهدف الثاني لمنتخب بلاده البرازيل عند الدقيقة 73 بمقصية رائعة "هدف سينمائي" كهدف تأكيد للظفر بالنقاط الثلاث.
وفي الدقيقة 85 تتصدى العارضة الصربية لكرة البرازيلي "كاسيميرو".
بتلك النتيجة تربع منتخب البرازيل في الصدارة، فيما جاءت سويسرا ثانيًا بثلاث نقاط (فارق الأهداف لصالح البرازيل)، وبقيت صربيا والكاميرون من دون نقاط.