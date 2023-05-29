"النصر" يبدأ مفاوضاته مع البرازيلي "تيتي" لتولي قيادة الفريق

كشف موقع "todofichajes" عن بدء إدارة نادي النصر السعودي في محادثات مع المدرب البرازيلي" تيتي" لتولي قيادة الفريق الفنية خلال الموسم الجديد.
وقال الموقع إن النصر يرى أن "تيتي" هو الأنسب لتولي تدريب الفريق، وقيادته لتحقيق أهدافه، لخبرته الواسعة وقدراته التكتيكية.
وغادر المدرب البرتغالي البالغ من العمر 61 مؤخراً قيادة منتخب البرازيل، عقب نهاية كأس العالم في قطر 2022، بعد الخسارة أمام منتخب كرواتيا.
وسبق للمدرب "تيتي" تدريب العديد من الأندية أبرزها: غريميو، كورينثيانز، أتلتيكو مينيرو، بالميراس، العين، الوحدة، إنترناسيونال.