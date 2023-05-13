"الرائد واليرموك" قارَعا الأبطال في صراع التايكوندو.. الكأس للنور والوصافة للفيفا

حقق فريق التايكوندو بنادي النور، كأس بطولة المملكة للتايكوندو لأندية (B) للناشئين، بـ(4) ذهبيات بقيادة المدرب الوطني مبارك الدوسري وعبدالله الشهري؛ وذلك في البطولة التي اختُتمت أمس الجمعة على صالة مدينة الملك عبدالله ببريدة؛ فيما جاء فريق فيفا ثانيًا تحت إشراف ناصر آل حشاش، بينما حل الرائد ثالثًا والذي يقوده فنيًّا المخضرم علي العيسى وطارق علوان؛ فيما حل في المقعد الرابع اليرموك بقيادة محمد عياد.
وتسلم فريق الرائد كأس الفريق المثالي، وتوشح الذهب كل من: (راكان حدادي، عامر العسيري، عبدالله الحارث، عبدالله العليوات- النور، درع آل درع، فراس القحطاني- فيفا، فيصل العنزي- الرائد، محمد آل سعيد- الابتسام، علي الدوخي- الطرف، خالد هزازي- اليرموك).
حضر منافسات البطولة ممثل فرع وزارة الرياضة بمنطقة القصيم ماجد العبيداء، والرئيس التنفيذي لنادي الرائد عبدالعزيز الرشود.
من جانبه قدّم رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي للتايكوندو ثامر السعران تهنئته للفِرَق المشاركة والتي بلغت (38) ناديًا، وقال: "هذا مؤشر رائع جدًّا يتماهى مع رؤية الاتحاد بقيادة العميد شداد العمري".
وأضاف أن بطولات (B) تهدف إلى إتاحة الفرصة للأندية الناشئة للمنافسة، وهي من البطولات المستحدثة هذا الموسم، وأشار إلى أن اللجنة الفنية مستمرة في وضع الخطط الفنية لرفع مستوى التنافس وتنوع أساليبه؛ مشيرًا إلى أن المباريات قادها (27) حكمًا من الدرجات المختلفة.