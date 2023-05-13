"الرائد واليرموك" قارَعا الأبطال في صراع التايكوندو.. الكأس للنور والوصافة للفيفا

وأضاف أن بطولات (B) تهدف إلى إتاحة الفرصة للأندية الناشئة للمنافسة، وهي من البطولات المستحدثة هذا الموسم، وأشار إلى أن اللجنة الفنية مستمرة في وضع الخطط الفنية لرفع مستوى التنافس وتنوع أساليبه؛ مشيرًا إلى أن المباريات قادها (27) حكمًا من الدرجات المختلفة.