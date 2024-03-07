دوري روشن للمحترفين: ضمك يعبر الوحدة بهدف "الشهراني"

حقّق الفريقُ الأول لكرة القدم بنادي ضمك، الفوزَ على شقيقه الوحدة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب نادي ضمك، ضمن مباريات الجولة رقم 23 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز ضمك بهدف نظيف.
هدف المباراة الوحيد سجّله اللاعب عبدالعزيز الشهراني في الدقيقة 22 من عمر شوط المباراة الأول.
يذكر أن المباراة شهدت بطاقة حمراء للاعب الوحدة جواد الياميق في الدقيقة 71.
بتلك النتيجة يرفع ضمك رصيده من النقاط عند النقطة رقم 34، في حين توقف رصيد الوحدة عند النقطة رقم 27.