غدًا.. الرياض تشهد ختام الأسبوع الأول من بطولة الجائزة الكبرى "قفز السعودية"

ويُظهر السجل الشرفي للجائزة الكبرى في النسخ الماضية تنوعًا عالميًا لافتًا، حيث تُوّج باللقب فرسان من أربع قارات مختلفة، جميعهم مصنّفون ضمن قائمة أفضل 100 فارس عالميًا. فقد حصدت الفارسة الأسترالية إدوينا ألكساندر لقب النسخة الأولى عام 2021، وتبعها الفارس الياباني ميكي كاواي في النسخة الثانية عام 2022، ثم الفارس الألماني كريستيان ألمان في النسخة الثالثة عام 2023، وأخيرًا الفارس السعودي عبدالله الشربتلي في النسخة الرابعة عام 2024.