غدًا.. الرياض تشهد ختام الأسبوع الأول من بطولة الجائزة الكبرى "قفز السعودية"

تُختتم غدًا السبت منافسات الأسبوع الأول من بطولة "قفز السعودية" لقفز الحواجز، التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية، حيث تُسدل الستارة على شوط الجائزة الكبرى بارتفاع 1.55 متر لفئة الأربع نجوم، لتحديد هوية الفارس المتوّج بلقب هذا الأسبوع.
وكانت البطولة قد انطلقت يوم الخميس في مقر "قفز السعودية" بالجنادرية، ضمن النسخة الخامسة التي تُقام لفئتي النجمة الواحدة والأربع نجوم، وسط مشاركة واسعة بلغت 173 فارسًا وفارسة من 14 دولة، وبجوائز مالية تتجاوز 5 ملايين ريال، ما يعكس الزخم الدولي الذي تحظى به البطولة.
ويُظهر السجل الشرفي للجائزة الكبرى في النسخ الماضية تنوعًا عالميًا لافتًا، حيث تُوّج باللقب فرسان من أربع قارات مختلفة، جميعهم مصنّفون ضمن قائمة أفضل 100 فارس عالميًا. فقد حصدت الفارسة الأسترالية إدوينا ألكساندر لقب النسخة الأولى عام 2021، وتبعها الفارس الياباني ميكي كاواي في النسخة الثانية عام 2022، ثم الفارس الألماني كريستيان ألمان في النسخة الثالثة عام 2023، وأخيرًا الفارس السعودي عبدالله الشربتلي في النسخة الرابعة عام 2024.
وتتميّز بطولة "قفز السعودية" بكونها مدرجة ضمن أجندة الاتحاد الدولي للفروسية، ما يمنحها أهمية كبرى على الصعيد العالمي، إذ تجمع بين التصنيف الدولي، والنقاط المؤهلة لكأس العالم، إلى جانب الجوائز المالية الضخمة. كما تُقام المنافسات في منشأة متقدمة ذات تصميم عالمي وبنية تحتية عالية المستوى، تحظى بإشادة واسعة من نخبة الفرسان والمدربين الدوليين، ما يعزز من مكانة البطولة على خارطة الفروسية العالمية.