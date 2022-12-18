"الشيخ ميسي": مغردون يحتفون بلقطة ستبقى للتاريخ.. ختام مونديالي ببصمة خليجية

احتفى مغردون بلقطة تسلُّم ميسي كأس العالم مرتديًا البشت الخليجي؛ وهو ما أثار الإعجاب بظهور واحد من أفضل اللاعبين في التاريخ مرتديًا زيًّا خليجيًّا في لقطة هي الأبرز في مسيرته الكبيرة، ومن الأبرز في تاريخ كرة القدم.
وأبدى المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي استحسانهم للمشهد المميز، واستغلال دولة قطر تلك اللحظة البارزة أثناء احتفال الأرجنتين بالفوز بالمونديال الكروي العالمي، وصبغها بالصبغة الخليجية.
وكتب المغرد عبدالله محتفيًا بذلك، وما تحمله من رسالة، قائلاً: "برافو قطر؛ فكرة البشت رسالة عظيمة وعميقة جدًّا، ترسخ الثقافة العربية وأصالتها بأهم لحظة ولقطة في المونديال العربي. مشهد يحرق الغرب الماسوني المتربص، ومخلفاته الإعلامية، وأدواته القذرة! الشيخ ميسي أكمل نجاح تنظيم مونديال العرب، وكان مسك الختام لنا وله".
وشاطر الإعلامي خلف ملفي المغرد عبدالله الرأي بكونها رسالة بارزة، وقال: "مسك الختام (بشت).. رسالة ذهبية عالمية".
فيما أبدت المغردة بدور سعادتها بالمبادرة من الشيخ تميم بن حمد ورمزيتها، وقالت: "حبيت هالبادرة من أمير قطر الشيخ تميم لمن لبس ميسي البشت وفرحة الفوز ارتبطت بالبشت رمز العزة والفرح وتراثنا الخليجي الجميل. شكرًا قطر، استمتعنا بالمونديال وهاللحظة الرائعة من التتويج، ويستاهل ولد الإنديز الساحرة".
واعتبر عبيد العبدلي اللقطة تسويقًا للثقافة الخليجية، وكتب: "الشيخ ميسي يرفع كأس العالم. تلبيسه المشلح حركة في تسويق ثقافتنا الخليجية".
وشكرت المغردة إيمان دولة قطر على تلك الفكرة باستغلال المشهد الختامي للمونديال لإضفاء بصمة خليجية عليه، وقالت: "أمير قطر ما قصّر لحظة لبس الشيخ ميسي البشت. كفو قطر، مونديال ناجح بكل المقاييس على ملامح وعادات وتقاليد وبصمة خليجية بحتة".