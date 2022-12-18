"الشيخ ميسي": مغردون يحتفون بلقطة ستبقى للتاريخ.. ختام مونديالي ببصمة خليجية

احتفى مغردون بلقطة تسلُّم ميسي كأس العالم مرتديًا البشت الخليجي؛ وهو ما أثار الإعجاب بظهور واحد من أفضل اللاعبين في التاريخ مرتديًا زيًّا خليجيًّا في لقطة هي الأبرز في مسيرته الكبيرة، ومن الأبرز في تاريخ كرة القدم.