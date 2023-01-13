في الجولة الـ13 من دوري روشن.. "قمة الرياض" تجمع النصر والشباب.. والباطن "يتربص" بالاتحاد

تُستكمل غدًا السبت منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي للمحترفين بثلاث مواجهات مرتقبة، أبرزها "قمة شتاء الرياض"، التي تجمع النصر والشباب.
يحل الاتحاد (الخامس - 25 نقطة) ضيفًا على نظيره الباطن (المركز الأخير بنقطتين فقط)، وذلك على أرض ملعب نادي الباطن في حفر الباطن، عند الـ3:30 عصرًا.
الاتحاد يخشى مواقف الباطن، كما أن وجوده في المركز الأخير لا يعني أنه لا يحرج الكبار، سواء بخطف النقاط الثلاث، أو التعادل على أقل تقدير.
لقاء صعب للفيحاء أمام نظيره الرائد عند السادسة مساء، وذلك على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة. وتكمن الصعوبة في نشوة الرائد الأخيرة (16 نقطة)، وفي ظل دعم جماهيري متوقع.
فيما يأمل الفيحاء بالابتعاد عن المراكز المتأخرة في سُلَّم الترتيب (12 نقطة)، والاقتراب أكثر من مناطق الدفء.
قمة الجولة المنتظرة، وهي "قمة شتاء الرياض"، وتجمع المتصدر النصر (29 نقطة)، ووصيفه الشباب (26 نقطة)، وذلك عند الساعة الـ8:30 مساء على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد.
النصر يعيش أفضل حالاته الفنية والمعنوية خلال الفترة الحالية، كما أن توسيع الفارق النقطي مع منافسيه هو الهدف الأول في هذه المواجهة الصعبة.
وفي المقابل يأمل الشباب إضافة النقاط الثلاث؛ ليبلغ رصيد النصر ذاته، ويعود للصدارة التي فقدها في الجولات الأخيرة (مناصفة مع النصر ولو مؤقتًا).